Сергей Собянин заявил, что на май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусом в Москве

Столичный мэр выразил уверенность в том, что в городе пока необходимо сохранить жесткую изоляцию и пропускной режим. Об этом Собянин сказал по видеосвязи на совещании президента. Он добавил, что со следующей недели в Москве могут быть увеличены объемы оказания плановой медицинской помощи.