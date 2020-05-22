Сергей Собянин заявил, что на май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусом в Москве

Столичный мэр выразил уверенность в том, что в городе пока необходимо сохранить жесткую изоляцию и пропускной режим. Об этом Собянин сказал по видеосвязи на совещании президента. Он добавил, что со следующей недели в Москве могут быть увеличены объемы оказания плановой медицинской помощи.
2020-05-22T16:31:03+03:00
2020-05-22T16:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 22 мая 2020
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