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Эксклюзив Эха 16:30, 22 мая 2020

Россиян на борту разбившегося в Пакистане самолета не было – атташе генконсульства РФ в Карачи

Россиян на борту разбившегося в Пакистане самолета не было. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» атташе генконсульства России в Карачи Артем Орлов.
«Список опубликован, судя по нему, на борту российских граждан не было. Это предварительная информация, основанная на именах и фамилиях. Официального подтверждения пока нет», — уточнил он.
А.Орлов добавил, что генконсульство находится на связи с властями Пакистана.
Самолет Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», разбившийся при заходе на посадку вблизи города Карачи, потерял связь с диспетчерами за минуту до крушения. Об этом сообщил телеканал «Гео-ти-ви» со ссылкой на управление гражданской авиации страны.
Известно, что рейс PK-8303 направлялся из города Лахора провинции Пенджаб и разбился перед заходом на посадку. По данным авиационного портала Aviation Safety, самолет не смог приземлиться с первой попытки и ушел на второй круг, получив соответствующие инструкции от диспетчера. Четыре минуты спустя он послал сигнал бедствия.
Согласно данным портала, за 15 лет эксплуатации никаких инцидентов с этим самолетом не было. Предварительной причиной катастрофы названа техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.
В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обрушившихся зданий были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.



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