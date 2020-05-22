Секретарь ЦИК не располагает информацией о возобновлении с 1 июня подготовки к голосованию по Конституции

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина не располагает информацией о возобновлении с 1 июня подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я только от вас сейчас услышала об этой информации. Соответственно, откуда такие указания, я не могу прокомментировать», — сказала М.Гришина.

По ее словам, все подготовительные действия были начаты давно, и в целом порядок голосования уже определен. «В связи с этим у нас уже достаточно большой корпус документов, информационных материалов, разработок, затрачены определенные средства. Порядок в целом определен. Исходя из конкретного момента и обстановки, в том числе после изменения противоэпидемиологических мер он будет оперативно скорректирован», — подчеркнула М.Гришина.

Она добавила, что это будет сделано после публикации указа о возобновлении действий по подготовке голосования, то есть на момент начала активной фазы кампании. «Пока конкретного числа нет», — заключила М.Гришина.

Ранее интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на нескольких сотрудников УИКов сообщило о возобновлении подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию. В частности утверждалось, что с 1 июня готовится поквартирный обход, за который членам УИК обещали доплату в размере 30 тысяч рублей.