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16:08, 22 мая 2020

Reuters: Минимум один человек выжил при падении самолета в Пакистане

Лайнер рухнул на жилой район, когда заходил на посадку в городе Карачи.

На борту разбившегося Airbus было почти сто человек – пассажиров и членов экипажа. Самолет упал на населенный район. В интернете уже появились ролики, на которых видно, как лайнер стремительно приближался к земле и как над домами поднимается густой черный дым. Власти затрудняются сказать, сколько человек стали жертвами катастрофы. Изначально сообщалось, что выживших, скорее всего, нет. Между тем РИА Новости и Reuters, ссылаясь на пакистанскую прессу и источники в правительстве, передают, что в результате крушения выжил пакистанский медиаменеджер и глава местного банка.

Это подтвердили их родственники. По меньшей мере, три десятка человек уже попали в больницы. Такие данные приводят местные правозащитные организации. На месте катастрофы работают спасатели и военные.

Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета. На проблемы перед столкновением с землей успел указать пилот, говорят в «Пакистанских международных авиалиниях», которой, как и другим компаниям, разрешили возобновить авиасообщение всего несколько дней назад. Командир якобы решил заходить на второй круг вместо посадки. Известно, что разбившийся лайнер был построен 15 лет назад.

Российских граждан среди пострадавших и погибших нет, сказали в МИД нашей страны.



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