Врачи из Углича записали видеообращение к президенту

Они утверждают, что до сих пор не получили обещанные надбавки.
Президент неоднократно говорил о необходимости своевременно выплачивать надбавки врачам за сам факт работы с коронавирусными больными.
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Они утверждают, что до сих пор не получили обещанные надбавки.
Президент неоднократно говорил о необходимости своевременно выплачивать надбавки врачам за сам факт работы с коронавирусными больными.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…