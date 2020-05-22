Собянин: В Москве продолжат действовать ограничительные меры

В Москве продолжат действовать ограничительные меры, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, — заявил мэр города Сергей Собянин на совещании с президентом.

По данным Собянина, возобновление работы промышленных предприятий и строек не повлияло на уровень заболеваемости.

Сергей Собянин подчеркнул, что большое внимание также стоит уделять соблюдению санитарных норм на рабочих местах. Ограничения из-за коронавируса были введены в Москве в конце марта. Последний раз их продлевали до 31 мая.