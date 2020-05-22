Профессор НИЦ эпидемиологии: Российская вакцина от Covid-19 была неофициально и успешно испытана

Российская векторная вакцина от Covid-19 неофициально испытана на людях, опыт оказался успешен. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Разработана вакцина. Она основана на том, что такой вирус при попадании в организм животного или человека должен вызывать образование антител. Результаты хорошие. Вакцина испытана на животных и на добровольцах, она дает нейтрализующие антитела», — рассказал он.

По словам А.Альштейна, испытания продолжаются, но уже в августе вакцина будет зарегистрирована и после этого начнется ее наработка.

Ученый добавил, что в случае новой волны коронавируса вакцина также может оказаться эффективной, однако ее могут не успеть наработать в необходимых объемах.