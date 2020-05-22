Россиян нет среди погибших и пострадавших при крушении самолета Пакистанских авиалиний недалеко от города Карачи, — сообщает ТАСС со ссылкой на данные генконсульства. На борту аэробуса находилось более ста человек. Самолет упал на жилые дома. По данным местных СМИ, экипаж потерял связь с диспетчером за минуту до падения.

Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Власти сообщили, что самолет рухнул на густонаселенный район. Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что перед падением аэробус загорелся в воздухе.

Пока преждевременно говорить о причинах крушения, в том числе, о возможной технической неисправности, — считают в авиакомпании.

Премьер-министр Пакистан Имран Хан выразил соболезнования родственникам пассажиров разбившегося самолета. Премьер пообещал, что расследование катастрофы начнется немедленно.