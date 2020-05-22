Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

«Boeing объявил, что мы сократим производство гражданских самолетов по всей линейке практически в 2 раза. Фюзеляжные самолеты после Boeing-737MAX мы будем делать в объеме 35 судов в месяц. Что касается широкофюзеляжных, например, Dreamliner — мы делаем сейчас 14 самолетов, до конца года спустимся на 10, в следующем году будем делать 7», — рассказал он.

Кравченко отметил, что компания находится в сложном положении.

«Нам очень тяжело. На моей памяти за последние 30 лет ничего подобного не было. У нас две проблемы. Первая: падение пассажиропотока из-за пандемии и необходимость в новых судах. Вторая: у нас до сих пор не производится самый популярный и эффективный с точки зрения выручки самолет — Boeing-737MAX. Мы до сих пор не получили разрешение, надеемся, что получим его в ближайшие месяцы. Уже более 480 самолетов произведено», — уточнил он.

Кравченко также подчеркнул, что сокращение объемов производства у Boeing приведет к тому, что количество сотрудников компании, в штате которой состоит 180 тысяч человек, уменьшится.

«Мы уже объявили добровольные увольнения, когда компания предлагает различные пакеты сотрудникам. Также мы одолжили 25 млрд долларов, чтобы закрыть дыру по ликвидности. Но инвесторы в нас верят, а акционеры считают, что через 2-3 года Boeing вернется к устойчивому росту и останется лидером в аэрокосмической отрасли», — заключил он.