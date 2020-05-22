Президент Boeing в России и СНГ прогнозирует рост цен на авиабилеты после снятия ограничений из-за пандемии

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня, конечно, можно ожидать, что авиаперевозчики будут вынуждены при такой маленькой загрузке, если будет потребность летать по такому большому количеству маршрутов, как раньше, повышать цены на билеты. Хотя топливо сейчас подешевело — это помогает» , — сказал Кравченко.

Вместе с тем он отметил, что «сейчас будет достаточно быстро происходить сокращение индустрии и оптимизация воздушного флота».

«Стоимость аренды самолетов и вообще их стоимость в таких тяжелых условиях для индустрии будет пересматриваться. Поэтому в будущем стоимость билетов, когда факторы загрузки вернутся, при оптимальном флоте — меньшем количестве судов — станет более-менее доступной», — заключил Кравченко.