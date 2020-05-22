Правозащитники из Human Rights Watch критикует московские власти за приложение «Социальной мониторинг»

Оно позволяет контролировать тех, кто помещен на карантин из-за коронавируса. Мэрию Москвы правозащитная организация обвиняет в ошибочном штрафовании сотен, если не тысяч горожан, которые якобы нарушили карантин.

В своем обращении HRW перечисляет несколько громких случаев, когда штрафы москвичам приходили необоснованно. В том числе, упоминается история инвалида Ирина Карабулатовой, которая уже год не выходила из дома и все равно получила штраф, который позже был отменен.

Правозащитники сетуют, что приложение собирают избыточные сведения о гражданах. «Социальный мониторинг» будит пользователей среди ночи, требуя подтвердить, что они не покидали пределов своего дома. Также организацию не устраивает, что власти собираются хранить данные пользователей в течение года, хотя сам карантин длится всего две недели.

Власти искали технологические решения для сдерживания коронавируса, но в итоге приложение произвольно штрафует законопослушных людей. Использование «социального мониторинга» должно быть прекращено.

В Департаменте информационных технологий Москвы ранее заявили, что оперативно исправляют недочеты в приложении «Социальный мониторинг». За время работы власти выписали штрафы на сумму более 200 миллионов рублей.