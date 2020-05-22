Путин: В России улучшается ситуация с коронавирусом

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», — сказал глава государства на совещании о санитарно эпидемиологической обстановке в РФ.

Однако, по его словам, «пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть».

«Так, если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9 процента, то сегодня он составляет 3,5 процента» , — подчеркнул Путин.

«При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведения тест-исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры на пути распространения инфекции», — полагает президент. Он сообщил, что «за последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 млн, проводится порядка 240 тыс. исследований в сутки».

«Нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу», — указал глава государства. Он пояснил: «Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни будет предупрежден об угрозе для него, для его близких».

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова признала, что показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае.