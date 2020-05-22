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15:03, 22 мая 2020

В Пакистане разбился пассажирский самолет

фото: Asif Hassan / AFP / Getty Images
фото: Asif Hassan / AFP / Getty Images

На его борту находилось около 100 человек. Мэр города Карачи заявил, что при крушении пассажирского самолета никто не выжил. Спасательная операция продолжается. Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» потерпел крушение у аэропорта в города Карачи на юге страны.

Он совершал внутренний рейс из Лахора и упал на жилой район при заходе на посадку, сообщает телеканал Geo TV. По его данным, за минуту до крушения диспетчеры потеряли связь с экипажем.

Повреждены несколько домов. В районе отключилось электричество. Имеются ли жертвы на земле, неизвестно. Данные о количестве человек на борту разнятся — Geo TV сообщает, что в самолете было 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

Агентство Bloomberg писало, что на борту было 107 человек. По информации издания Dunya News, разбившийся самолет — лайнер Airbus 320 вместимостью до 180 пассажиров, однако число людей на борту было уменьшено вдвое, чтобы они могли соблюсти нормы социального дистанцирования из-за коронавируса.

Граждан России среди пассажиров не было, заявили в Генконсульстве. В авиакомпании рассказали, что перед крушением пилот сообщил о технической неисправности самолета.
Причины катастрофы должно установить независимое расследование.



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