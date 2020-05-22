Лукашенко возмутился отказом РФ создавать вместе ракетное вооружение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился отказом России вести совместные разработки ракетного вооружения и предоставить полигон для испытания белорусской ракеты.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время посещения разработчика вооружений «ОКБ ТСП» в пятницу президента проинформировали, что российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний белорусской ракеты.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет… Слушайте, это вопрос», — сказал Лукашенко.

Ранее президент потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 км, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», — сказал он.