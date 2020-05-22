Силовики ведут бой с боевиками в лесном массиве в Хасавюртовском районе Дагестана

Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах. «Произошел боеконтакт в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Он отметил, что, по оперативной информации, в розыске находились пять человек. Сколько из них засели в лесном массиве, пока не установлено.

Как сообщали ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа бандитов. Сейчас проводится спецоперация по их нейтрализации.

Как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в ночь на пятницу в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков — остатки так называемой эндирейской бандгруппы. Заметив силовиков, они скрылись в лесу.