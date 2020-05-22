Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще 5 лет

Совет директоров продлил его полномочия. Контракт Сечина заканчивается 24 мая, и новое соглашение будет действовать именно с этой даты. Предыдущее было подписано на 5 лет, а в целом нынешний исполнительный директор возглавляет компанию с 2012 года.

Ранее, в начале нулевых Сечин был заместителем руководителя Администрации Президента, а несколько позже вице-премьером в кабинете Владимира Путина. Правительство утвердило директивы, согласно которым члены совета директоров, которые представляют интересы России, должны были проголосовать за продление контракта Сечина.

Утечки о том, что он сохранит свой пост появились несколько дней назад. Кроме того, Сечина принял Президент России Владимир Путин. На открытой части встречи вопрос о контракте не поднимался. По итогам прошлого года «Роснефть» получила рекордную прибыль, но в этом году компания терпит убытки из-за стагнации нефтяного рынка.

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком в российской экономике. В прошлом году компания перечислила в бюджет более трех с половиной триллионов рублей.