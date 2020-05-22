Российские ученые провели успешные испытания вакцины от коронавируса

По словам создателей препарата, разработку удастся завершить к концу лета. О создании вакцины от коронавируса рассказали сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По словам директора центра Александра Гинцбурга, ученые неофициально проверили препарат на себе, и результат оказался успешным — у них выработался иммунитет без каких-либо побочных эффектов. В беседе с агентством «Интерфакс» академик рассказал, что вакцину ввели себе для защиты все ее разработчики, а также организаторы доклинических исследований и технологи.

При этом конкретное число людей, принявших участие в эксперименте, он не назвал. Официально вакцина, основанная на ДНК аденовируса, проходит финальную стадию доклинических испытаний: сейчас препарат проверяют на приматах, но скоро начнутся и тесты на добровольцах.

По словам Гинцбурга, клинические исследования могут пройти в рекордно короткие сроки и завершиться к концу лета. Что касается вакцинации всего населения России, то, по оценке ученого, этот процесс может занять еще около полугода.

Ранее сообщалось, что ученые Гарвардской медицинской школы также провели успешные испытания вакцины от коронавируса на обезьянах.