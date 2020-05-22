Воздушный трафик по миру упал в 20-25 раз с начала пандемии коронавируса – президент Boeing в России и СНГ

Воздушный трафик по миру упал в 20-25 раз с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

«Такого удара в истории гражданской авиации за последние 50 лет не было. Когда закрылись страны и начались карантинные меры, воздушный трафик упал в 20-25 раз. Сейчас он вернулся на 10% от докризисных величин», — отметил он.

Кравченко подчеркнул, что это «удар по всей индустрии», но выразил надежду на позитивные перемены.

«Переживать это мы будем достаточно долго, но, надеюсь, к концу года увидим значительное улучшение. Может, не полное восстановление трафика, хотя в отдельных странах — таких, как Россия, Китай и США, внутренние перевозки могут вернуться к докризисному уровню. Но международные перевозки будут восстанавливаться долго», — заключил он.