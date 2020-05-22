Суд в Нидерландах потребовал от жительницы удалить фотографии ее несовершеннолетних внуков, выложенные в соцсетях

На этом настаивала мать детей, — передает BBC.
Суд пришел к выводу, что действия бабушки противоречат европейскому регламенту по защите персональных данных.
Женщине будут начислять штраф в 50 евро за каждый день, если она не выполнит решение суда.
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На этом настаивала мать детей, — передает BBC.
Суд пришел к выводу, что действия бабушки противоречат европейскому регламенту по защите персональных данных.
Женщине будут начислять штраф в 50 евро за каждый день, если она не выполнит решение суда.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…