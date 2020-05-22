Лукашенко требует продолжать разработку новых вооружений, в т. ч. ракет, способных поражать цели на расстояние 300 км

«Войну еще никто не отменял», — сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что Белоруссия — миролюбивая страна.
2020-05-22T13:35:12+03:00
2020-05-22T13:35:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 22 мая 2020
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