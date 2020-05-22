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14:34, 22 мая 2020

В Пакистане разбился пассажирский самолёт

фото: geo.tv
фото: geo.tv

Он упал посреди жилых домов. Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.

По данным авиакомпании, на борту находилось 107 человек – 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Британский таблоид Daily Mirror написал о том, что борт упал на территории жилого района Model Colony на окраине города.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии». Трагедия произошла в то время, когда самолёт летел внутренним рейсом из города Лахора.

Были ли на борту граждане России — пока сказать невозможно. Представитель консульства в Пакистани Артём Орлов сказал «Эху Москвы», что дипломаты работают в тесном контакте с местными властями.

В социальных сетях уже стали появляться фотографии и видеозаписи из Карачи. На них заметны несколько сильно пострадавших зданий, а посреди них большое облако чёрного дыма. Вокруг стоит толпа людей. Самого самолёта при этом не видно. На месте крушения сейчас работают спасатели.

Ни одно пакистанское ведомство официально эту информацию еще не комментировало. Причины и точное количество жертв аварии также пока неизвестны.



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