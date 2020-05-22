Петербуржец через суд требует, чтобы Смольный бесплатно раздавал маски и перчатки

Дело уже принято к производству. Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление жителя города Сергея Алейникова к Смольному и губернатору Александру Беглову. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Заявитель считает, что в Петербурге необходимо приостановить административное наказание за отказ носить маски и перчатки в общественных местах, средства защиты раздавать бесплатно. Ранее схожий иск подала общественная организация под названием «Альтернатива».

Сейчас маски и перчатки горожане должны покупать за свой счет. Для пенсионеров, малообеспеченных, многодетных и семей с приемными детьми Смольный предусмотрел выплату на эти цели — 800 рублей. Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что власти Петербурга не могут раздавать маски и перчатки всем подряд, потому что в городе много приезжих.

За отказ носить маски и перчатки в общественных местах Петербурга (в том числе на улице) горожан могут оштрафовать как по федеральному, так и по местному законодательству.