Совет НАТО собирается на экстренное заседание из-за решения США выйти из договора по открытому небу

Вашингтон объявил об этом накануне под предлогом невыполнения соглашения Россией. США намерены заручиться поддержкой других стран Североатлантического альянса относительно решения выйти из Договора по открытому небу — по словам источников агентства ТАСС, для этого Вашингтон решил созвать заседание Совета НАТО.

Как ожидается, на встрече рассмотрят последствия этого решения для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над вооружениями. При этом в пресс-службе НАТО уже заявили о своем беспокойстве в связи с «избирательным применением» договора со стороны России.

О намерении выйти из договора, позволяющего участникам совершать наблюдательные облеты территорий друг друга, президент США Дональд Трамп объявил накануне. По утверждению американского президента, Россия не соблюдает условия соглашения.

Ранее в Вашингтоне жаловались, что Москва ограничивает их полеты, а также усложняет наблюдение за военными учениями и ядерными объектами.

Между тем, Трамп не исключил, что сторонам удастся заключить новое соглашение. По его словам, шансы очень высоки.

В Вашингтоне подчеркивают, что США не планируют пока выходить из договора СНВ-3.

В Москве ждут разъяснений от Вашингтона, — дала понять официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы не получали официальных уведомлений и разъяснений от американских наших партнеров и коллег, что бы это все значило. Это международный договор, он имеет формат исполнения, он имеет обязательства сторон, которые зафиксированы. И в этой связи публичных комментариев, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы сделать выводы относительно намерений американской стороны», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя МИД, России неизвестны претензии со стороны США. «Существует специальная комиссия, которая и призвана в рамках механизма Договора открытого неба рассматривать и урегулировать все спорные вопросы. Но при этом, обращу ваше внимание, что как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по выполнению этих договоренностей», — добавила Захарова, напомнив, что МИД России публиковал в феврале информацию о них на своих ресурсах.

Выход США из договора негативно скажется на безопасности в мире, — считают в Китае. В Великобритании уже сказали, что не будут выходить из договора, хотя в Лондоне понимают озабоченность Вашингтона.

Договор, который подписали 34 страны, предполагает легальную воздушную разведку и наблюдательные полёты над территорией стран-участниц соглашения, но Россия не соблюдает его условия, сообщает Bloomberg со ссылкой на американский Белый Дом. В колонке на сайте агентства отмечается: идея верная, но ничего не стоит, если одна из сторон не выполняет договорённости. В статье напрямую обвиняют Россию в нарушении условий документа, несмотря на постоянные замечания со стороны США.

Британская The Guardian подчёркивает, что даже если Трамп проиграет президентские выборы, Вашингтон всё равно выйдет из договора: это случится до того, как новый президент займёт кресло в Овальном кабинете.

Источники Financial Times отмечают, что в этом конфликте мало кто обращает внимание на ещё одного крупного игрока — Китай. И задача мировых лидеров в ближайшее время — это сделать так, чтобы трения между Вашингтоном, Москвой и Пекином не привели к новой «Холодной войне».

Про опасность эскалации сообщает и Швейцарская телерадиокомпания: «Если у США и России будет все меньше возможностей выяснить, что планирует и делает оппонент, взаимное недоверие, вероятно, только возрастет», пишет Inopressa.ru.

Эксперты американских изданий отмечают, что выход США из договора по Открытому небу займёт около полугода.

США решили выйти из соглашения в своих собственных интересах, — сказал в эфире «Эха Москвы» директор Центра международной безопасности ИМЭМО Алексей Арбатов.

Арбатов добавил, что России, например, запрещала полеты иностранных самолетов в районе Абхазии и Южной Осетии после того, как признала их независимость.