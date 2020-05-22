Родственники саудовского журналиста Джамаля Хошшоги простили его убийц

Тело Хошшоги было найдено в колодце на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пропал после посещения дипмиссии, куда пришел, чтобы оформить развод с тем, чтобы жениться на турчанке.

Позже выяснилось, что его пытались уговорить вернуться на родину, а согласия добивались с помощью пыток. Семья Хошшоги через «Твиттер» его сына Салаха официально заявила, что прощает убийц и делает это в добродетельную ночь священного месяца Рамадан.

Власти страны признали свою ответственность за зверское убийство журналиста. По этому делу судили 11 человек. Пятерых приговорили к смертной казни, а еще трое осуждены на длительные сроки заключения. В сумме они получили 24 года.

Прокуратура Стамбула подготовила иск в отношении 18 человек. В Турции требуют для них пожизненного заключения.