Сотрудники избиркомов будут обходить граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию

Об этом сообщает интернет-издание «Открытые медиа». Это может произойти уже в июне.

В столичных избиркомах сейчас ищут людей, которые готовы с первого июня проводить поквартирный обход, чтобы рассказывать гражданам про общенародное голосование. Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» рассказали сразу несколько членов избирательных комиссий в разных районах Москвы.

В групповых чатах для сотрудников УИКов людям, которые согласятся на такую работу, обещают по тридцать тысяч рублей.

Как пишет интернет-издание, такие обходы избиркомы должны были начать примерно за месяц до голосования. Официально новую дату пока никто не объявлял, но один из людей, который искал добровольцев для обхода, написал, что пройдёт оно двадцать четвёртого июня. Такие же данные ранее были у источников «Интерфакса» и агентства РБК.

Также вчера стало известно, что на закрытом совещании руководство ЦИКа решило разморозить средства, которые выделили на организацию голосования.