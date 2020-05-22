Уже неделю в России выявляют менее 10 тысяч заболевших коронавирусом ежедневно

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране превышает 326 тысяч. Почти 8900 новых подтвержденных диагнозов за сутки в 84 регионах.

Как отмечают в оперштабе, суточный прирост снизился, хоть и незначительно. Коэффициент распространения инфекции — показатель, определяющий среднее количество людей, которых заражает один больной — по-прежнему ниже единицы. На этот показатель в том числе ориентируются власти при принятии решения о снятии ограничений.

Около 3000 новых заболевших выявлены в столице, общее количество инфицированных в Москве почти достигло 160 тысяч. Следом идет область — 800 новых случаев, затем Санкт-Петербург — чуть менее 400.

За последние сутки в стране зафиксировано максимальное за все время эпидемии количество смертей — скончались 150 человек. При этом число выздоровевших достигло 100 тысяч человек — это почти треть от всех заболевших, за последние сутки выписали 7 тысяч пациентов. По количеству зараженных Россия по-прежнему занимает второе место в мире после США

Между тем в лаборатории «Инвитро», где начали проводить тесты на антитела к коронавирусу, выяснили, что они есть у каждого седьмого из тех, кто сдал анализ