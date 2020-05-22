Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 километра

Активность в кратере на юго-восточном склоне сейсмологи зафиксировали минувшей ночью. Выброс пепла продолжался в течение 3-х часов. Никакой опасности для населения нет, — утверждают специалисты.
2020-05-22T11:35:05+03:00
2020-05-22T11:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 22 мая 2020
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