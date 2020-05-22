Самозанятые в Москве могут получить пособие в размере 19500 рублей

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

«Есть три категории: ИП, самозанятые или по ГПХ. В соответствии с федеральным законом о занятости они получают минимальное пособие в 1500 рублей. Но в Москве принято решение, что если эти категории граждан отработали 60 календарных дней в текущем году, они из федерального бюджета получают 1500 рублей, но из московского бюджета им добавляется суммарно до 19500 рублей», — рассказал он.

Шкут уточнил, что люди получают это пособие в течение трех месяцев, но только если закрыли свою деятельность, то есть стали безработными.

«Если человек ГПХ, нужно приложить акт выполненных работ, если ИП, то должен представить документ, что закрыл предпринимательство, самозанятым тоже необходимо предоставить справку, подтверждающую период нахождения в статусе «самозанятый». Получить ее можно дистанционно на сайте налоговой», — заключил он.