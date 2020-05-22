Центр занятости «Моя работа» в Москве трудоустроил порядка 6000 человек с начала пандемии

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра Роман Шкут.

«Что касается трудоустройства, этот вопрос прорабатывается с каждым человеком индивидуально. Вакансии есть. Например, в бизнесе, который сумел подстроиться под пандемию — это курьерские службы, call-центры, администраторы залов, кассиры. В базе порядка 40 тысяч вакансий. С начала пандемии мы трудоустроили около 6000 человек», — уточнил он.

Шкут добавил, что офисные позиции для трудоустройства пока закрыты. «Даже после пандемии будут сокращаться офисные позиции — все привыкли работать онлайн, и рынок труда будет перестраиваться очень серьезно», — отметил он.

Шкут также рассказал, что Центр занятости предлагает безработным рассмотреть вариант обучения. «Можно пойти учиться и получать стипендию в 12130 рублей», — заключил он.