Число обращений за пособиями по безработице в Москве выросло в 10-15 раз с начала режима изоляции

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

«С 30 марта Центр занятости перешел на дистанционный формат работы. В апреле была пиковая нагрузка — порядка 10-13 тысяч обращений в день. Сейчас это 3-4 тысячи обращений в день, до пандемии их было 500 максимум», — рассказал он.

Как уточнил Шкут, последний раз такой всплеск был во время экономического кризиса в 1998 году. «Если говорить про настоящее время, уровень безработицы в Москве вырос практически в 5 раз — это 138 тысяч безработных. Больше всего пострадала сервисная индустрия. Это туризм, фитнес-клубы, общественное питание, индустрия красоты и гостиничный бизнес», — отметил он.

Шкут напомнил, что для подачи заявки на получение пособия по безработице нужна лишь копия трудовой книжки.

«Размер и критерий пособия зависит от того, когда человек был уволен. Если это произошло после 1 марта 2020 года, то повышенное федеральное пособие составляет 12130 рублей. Если человек отработал 60 календарных дней в текущем году, то пособие составляет 19500 рублей. Заявка обрабатывается в течение двух дней, пособие назначается с 11-го дня после подачи заявления», — добавил он.

Шкут также сообщил, что каждый третий, кто получает пособие, пострадал именно из-за пандемии — то есть был уволен после 1 марта.