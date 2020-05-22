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11:01, 22 мая 2020

Дональд Трамп: У России и США хорошие отношения

фото: Alex Brandon / dpa
фото: Alex Brandon / dpa

В связи с решением Вашингтона выйти из договора по открытому небу американский президент надеется достичь нового соглашения. Дональд Трамп подчеркнул, что Москва не придерживалась договора, который был подписан в начале 90-х годов.

Напомню, соглашение позволяет его участникам совершать облет любых территорий и наблюдать за военной деятельностью. Сегодня Белый дом должен официально уведомить Россию о выходе из договора. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что в Москве ждут разъяснений.

«Мы не получали официальных уведомлений и разъяснений от американских наших партнеров и коллег, что бы это все значило. Это международный договор, он имеет формат исполнения, он имеет обязательства сторон, которые зафиксированы. И в этой связи публичных комментариев, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы сделать выводы относительно намерений американской стороны», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя МИД, России неизвестны претензии со стороны США. «Существует специальная комиссия, которая и призвана в рамках механизма Договора открытого неба рассматривать и урегулировать все спорные вопросы. Но при этом, обращу ваше внимание, что как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по выполнению этих договоренностей», — добавила Захарова, напомнив, что МИД России публиковал в феврале информацию о них на своих ресурсах.

Как ожидается, совет НАТО сегодня проведет экстренную встречу для обсуждения ситуации.



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