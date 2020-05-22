Еще 2900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, всего с начала пандемии выздоровели более 43,5 тысяч человек.

Накануне Сергей Собянин обещал, что в Москве подведут итоги первого этапа скрининга на антитела к коронавирусу.

По словам Собянина, инфицированным делают повторные тесты и выписывают необходимые лекарства.

Антитела к коронавирусу обнаружены у каждого седьмого из сдавших тест, — утверждает частная компания «Инвитро». За четыре дня было проведено более 40 тысяч анализов. Антитела обнаружены у 14% пациентов.

Почти половина всех тестов была сделана в Москве и Подмосковье, — передает ТАСС. В «Инвитро» уточняют, что использовали тесты Центра гематологии Минздрава. Их чувствительность составляет более 95%.