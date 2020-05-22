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11:06, 22 мая 2020

В России испытывают новую вакцину от коронавируса

По утверждению создателей препарата, первые тесты оказались успешными и разработка будет завершена к концу лета. Найти вакцину от коронавируса удалось сотрудникам национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — во всяком случае, это утверждает директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, ученые неофициально проверили препарат на себе, и у них выработался иммунитет, а никаких побочных эффектов не выявлено. В беседе с агентством «Интерфакс» академик рассказал, что вакцину ввели себе для защиты все ее разработчики, а также организаторы доклинических исследований и технологи.

При этом официально вакцину сейчас проверяют на приматах, но скоро начнутся и испытания на добровольцах. По словам Гинцбурга, клинические исследования могут пройти в рекордно короткие сроки и завершиться к концу лета. Что касается вакцинации всего населения России, то этот процесс может растянуться еще на полгода, добавил ученый.

Ранее сообщалось, что успешные испытания вакцины от коронавируса удалось провести ученым Гарвардской медицинской школы.



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