Пассажиров в самолетах не будут рассаживать, но запретят ходить по салону

Росавиация представила новый свод правил полетов во время пандемии коронавируса. В нем расписаны правила с момента входа в аэропорт до приземления самолета.

У дверей, помимо традиционной проверки на безопасность, всем будут измерять температуру. Тех, у кого она больше 37 в здание не пустят, равно как и граждан без маски и перчаток, которые нельзя снимать до окончания полета.

Пилоты будут управлять самолетом без них, но руки придется обрабатывать санитайзерами. Верхнюю одежду пассажиры обязаны прятать на полки для ручной клади, кроме того, придется оставаться на своих местах на протяжении всего полета.

В туалет можно будет сходить только с разрешения стюардесс, которые будут контролировать очередь. Питание допускается только в герметичной упаковке, либо разогретое уже на борту. Кафе и рестораны в аэропортах будут работать только на вынос.

Предусмотрено еще два этапа снятия ограничений. На втором можно будет ходить по салону самолета, а третий предполагает их полную отмену.