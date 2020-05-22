ЦИК может подготовить общенародное голосование по поправкам в Конституцию менее чем за месяц

Ранее она разморозила средства, которые выделили на его организацию. Комиссия проведет голосование к той дате, которая будет в указе президента.

Для этого ей нужно будет провести ряд уже запланированных процедур, которые займут от двадцати до тридцати дней, — сказала агентству «Интерфакс» пресс-секретарь ЦИКа Майя Гришина. Она добавила, что подготовка начнётся буквально сразу после того, как станет известен день голосования.

Еще вчера стало известно, что руководство ЦИК на закрытом совещании решило снять запрет на использование денег, выделенных на организацию общенародного голосования. Об этом сказано в постановлении на официальном сайте комиссии.

Теперь в рамках подготовки ведомство снова может оплачивать услуги членов избиркомов и совершать необходимые покупки. В свою очередь министерства обороны и иностранных дел также могут продолжить организацию избирательных участков за пределами страны.

Ранее агентства «Интерфакс» и РБК писали, что голосование по поправкам в Конституцию может состояться или 24 июня, или 8 июля. Окончательного решения по этому вопросу еще не приняли.