США объявит партнерам по договору об открытом небе о выходе из соглашения из-за нарушений со стороны России

Между тем Вашингтон надеется сохранить договор о стратегических наступательных вооружениях. Госдепартамент обвиняет Москву в систематическом нарушении договора, к которому кроме США и России присоединились более 30 стран.

Глава ведомства Майк Помпео утверждает, что российская армия пользуется правом пролетать над территорией США для наведения высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.

Россия превратила механизм для укрепления доверия в инструмент запугивания и угроз, говорит глава Госдепа. Среди претензий — ограничение на полеты вокруг Абхазии и Южной Осетии, предложение совершать дозаправку в Крыму и сложности с полетами над Калининградом.

Послы стран НАТО обсудят сегодня решение США. Партнеры по альянсу намерены переубедить американцев. Несогласие с позицией с Вашингтона уже выразили в Берлине.

Из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений США выходить не намерены. По крайней мере, о желании вступить в добросовестные переговоры по контролю над ними заявил советник Трампа Роберт О’Брайен. Ожидается, что встреча дипломатов по этому вопросу пройдет в ближайшее время в Вене.

МИД России назвал планы США по выходу из соглашения прискорбным шагом.