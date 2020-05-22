Совет директоров «Роснефти» назначил Игоря Сечина главой компании еще на 5 лет

«21 мая 2020 года совет директоров ОАО «НК «Роснефть» назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года», — сообщила НК.

Ранее правительство РФ утвердило директивы, согласно которым, члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, должны были голосовать «за» проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина сроком на 5 лет, передаёт «Интерфакс».

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был ее председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на 5 лет.

«Роснефть» крупнейшая нефтяная компания в России. По итогам 2019 года компания добыла 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). Чистая прибыль компании по МСФО в 2019 году составила 708 млрд руб.

Крупнейшими акционерами «Роснефти», согласно данным реестра на 1 марта, являются государственное АО «Роснефтегаз» (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments — 18,93%, Glencore — 0,57%.