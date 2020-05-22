Human Rights Watch призывает московские власти прекратить использование приложения «Социальный мониторинг»

С его помощью отслеживают людей с подтвержденным коронавирусом и симптомами других респираторных заболеваний. Правозащитники считают, что приложение нарушает конфиденциальность пользователей и приводит к сотням, а то и тысячам ошибочных штрафов.
2020-05-22T09:32:10+03:00
2020-05-22T09:32:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2647117-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 22 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…