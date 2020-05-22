Примерно половина россиян положительно относится к идее амнистии к 75 годовщине Победы

Опрос был поведен ВЦИОМ по заказу ассоциации защиты бизнеса. 11% безусловно одобрили идею, а 39% — поддержали ее в той или иной степени. Амнистию вообще поддерживают, скорее, молодые люди, а выход на свободу, приуроченный к Юбилею Победы — граждане от 45 до 59 лет.

Большинство респондентов считает, что освободить нужно тех, кто отбывает срок по экономическим и не тяжелым статьям. Как сообщает РБК, в Государственной Думе инициативу не поддержали, хотя проект постановления был зарегистрирован.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов даже обращался к Президенту с соответствующим письмом, в котором, в частности, писал об участниках уличных выступлений., но противники ссылались на данные некоего опроса, итоги которого говорили о том, что россияне против этой идеи. Новые данные позволяют Ассоциации защиты бизнеса снова поставить вопрос об амнистии.

В случае принятия постановления об амнистии на свободу могли выйти более 30 тысяч человек.