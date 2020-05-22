Президент предложил добавить в школьную программу обязательное патриотическое воспитание

Эту инициативу должны рассмотреть в парламенте. Воспитание должно быть направлено на формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти героев Отечества и их подвигам, а также к человеку труда и старшему поколению.

Об этом говорится в проекте изменений в федеральный закон «об образовании», который внес в Государственную думу президент Владимир Путин.

Если эту инициативу примут в её нынешнем виде, то школы будут обязаны разработать подробный календарный план воспитательной работы. В пояснительной записке сказано, что он должен будет содержать конкретный перечень событий и мероприятий этой направленности, при этом каких-либо примеров такой деятельности там не приводится.

Отдельным пунктом в документе указано, что право на участие в разработке этой программы есть у советов обучающихся и у советов родителей.

По задумке авторов, принятие этого законопроекта должно будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию учеников.

Интернет-издание «Медиазона» в свою очередь отмечает, что формулировка определения воспитания детей из этого законопроекта взята напрямую из поправок в Конституцию.