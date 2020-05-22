В Москве скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом

Это данные оперативного штаба. С начала пандемии число жертв в столице приближается к 2 тысячам. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа тех, кто выздоровел. Снижается количество вновь выявленных. В целом ситуация с коронавирусом в Москве позитивная, — считает мэр Сергей Собянин.

«В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тысячах ПЦР-тестов в сутки выявляемость 2,5-3 тысячи. Это много, но уровень месячной давности, — мы в пике выявляли около 6 тысяч. То есть выявляемость упала в два раза», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, накануне Сергей Собянин объявил о снятии еще ряда ограничений. С 25 мая, в частности, начнут работу многофункциональные центры, возобновится деятельность каршеринга.