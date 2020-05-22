С 25 мая в Москве возобновляется работа каршеринга, правда, пока еще не в полном формате

Об этом «Эху Москвы» рассказала сооснователь компании BelkaCar Екатерина Макарова.

«Да, планируем запуститься, пропуска будут проверяться при открытии приложения, будет запрашиваться номер пропуска, соответственно, если он валиден, человек будет допущен за руль на пятисуточную аренду», — сказала она.

Макарова подчеркнула, что после каждого клиента автомобиль будет проходить мойку и дезинфекцию. «Машина едет на мойку и там все дезинфицируется, мы это уже делали, когда только началась пандемия и мы еще работали», — отметила она.

Работа каршеринга в Москве была приостановлена с 22 апреля.