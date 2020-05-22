Работодатели в Москве будут обязаны принять меры, чтобы минимизировать присутствие сотрудников на рабочем месте

Об этом говорится в новом приложении к указу мэра о пропускном режиме. О деталях «Эху Москвы» рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«В целом, ситуация в городе с точки зрения пандемии и развития заражения стабилизировалась и увеличивается количество людей, приоткрываются отрасли экономики, которые могут снова возвращаться к своей повседневной деятельности. Однако все равно необходимо соблюдать те требования, которые позволят минимизировать на этом этапе распространение инфекции. В частности, история с работодателями, с личным кабинетом, она ориентирована на то, чтобы все-таки руководители организации ответственно подходили к тому количеству работников, которые действительно должны присутствовать непосредственно на рабочем месте. Максимально искать возможности для дистанционной работы и при этом полноценно осуществлять свою деятельность», — сказал он.

По его словам, оформлять рабочие пропуска по-прежнему можно будет самостоятельно. Для этого необходим российский паспорт. Если его нет, то нужно обращаться к своему работодателю.