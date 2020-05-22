Москва потеряла почти 70 миллиардов рублей доходов из-за введенных в апреле ограничений

Как пишет РБК, упали поступления подоходного налога, которые составляют основную долю дохода в бюджет столицы. Выплаты налога на прибыль организаций сократились на треть.
2020-05-22T08:34:00+03:00
2020-05-22T08:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 22 мая 2020
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