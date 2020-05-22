В Красноярске суд рассмотрит жалобу на арест бывшего местного депутата и бизнесмена Анатолия Быкова

Следствие заинтересовалось Анатолием Быковым спустя 26 лет после событий, в которых его обвиняют. По версии СК алюминиевый магнат тогда организовал заказные убийства после того возле его машины устроили взрыв. Двух жителей Красноярска, которых бизнесмен в этом заподозрил, он поручил убить знакомому.

СК объяснил: расследование недавно возобновили после того, как свидетели назвали Быкова заказчиком преступления. Они сказали, что раньше не давали показания, надеясь на поддержку бизнесмена. В их числе осужденный за убийство на 13 лет Владимир Татаренков.

Районный суд Красноярска арестовал Быкова на два месяца, до начала июля. Его адвокат Алексей Прохоров попросит краевой городской суд изменить меру пресечения. Заседание пройдет в закрытом режиме, обвиняемый пообщается с судом по видео-конференц-связи.

Быков почти 20 лет был депутатом заксобрания Красноярского края. В начале нулевых его условно осудили за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова.

В Красноярске после ареста бизнесмена прошли несогласованные митинги как в защиту, так и против него.