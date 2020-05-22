В столице подведут итоги первого этапа программы массового тестирования на антитела к коронавирусу

Пока сдать бесплатный анализ могут только те москвичи, которым пришло приглашение на процедуру. Московские власти опубликуют первую статистику выборочного тестирования, которое началось 15 мая. Анализ на антитела в том числе позволяет выявить тех, кто уже переболел коронавирусом, но мог не знать об этом из-за отсутствия симптомов.

При этом, по словам мэра столицы Сергея Собянина, благодаря этой программе были выявлены не только москвичи, перенесшие заболевание, но и те, кто болеет сейчас.

Следующий этап тестирования начнется 27 мая и станет массовым: любой житель Москвы сможет бесплатно сдать анализы на антитела, предварительно записавшись с помощью электронной формы.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Московский клинический комитет по борьбе с коронавирусом рекомендовал изолировать на две недели всех москвичей, у которых по результатам теста были найдены антитела. Столичные власти эту информацию отрицают.

По официальным данным, в Москве зафиксировано около 155 тысяч заболевших коронавирусом.