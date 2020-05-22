США не собираются выходить из договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

Его считают выгодным для обеих сторон. Американцы будут добросовестно вести переговоры с россиянами, и Вашингтон не планирует прекращать действие договора СНВ-3.

Об этом в интервью телеканалу Fox сказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Он добавил, что с оптимизмом относится к этому вопросу и ожидает продвижения на переговорах, поскольку обе стороны хотят полноценного контроля над вооружениями.

Вчера американское издание Politico писало, что Штаты будут добиваться временного продления СНВ-3 и не на 5 лет, как это предусмотрено договором, а, например, на 3 или меньший срок. За это время президент Дональд Трамп планирует совместно с Россией и Китаем разработать новое, уже трёхстороннее соглашение о ядерном вооружении.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков допускал, что Москва пойдёт на продление СНВ-3 на меньший срок. Тогда он отметил, что это было бы, «неоптимальным сигналом, в том числе для международного сообщества…, но по крайней мере лучше, чем ничего».

Действующий договор СНВ-3 истекает в феврале следующего года. Он подписан президентами России и США в 2010. Соглашение предполагает, что страны не будут содержать более 1550 единиц ядерного стратегического вооружения.