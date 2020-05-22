В Пекине открылась ежегодная сессия китайского парламента

Она была отложена на 2 с лишним месяца из-за коронавирусной инфекции.

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей – главное внутриполитическое событие Поднебесной. На нем должны быть определены основные политические приоритеты и экономические цели на предстоящий год. Во время сессии депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.

Из-за пандемии вместо привычных 10 дней продолжительность сессии в этом году сократили почти вдвое. Внесены изменения и в повестку заседаний. Одним из основных экономических индикаторов, за которым внимательно следили в мире, был прогноз по росту ВВП Китая на текущий год. Однако на сей раз Пекин, по мнению экспертов, скорее всего, впервые откажется от обозначения этого показателя.

Ранее стало известно, что Китай выделил около 5% ВВП на экстренные меры поддержки экономики из-за кризиса, вызванного коронавирусом.