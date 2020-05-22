В Госдуме сегодня рассмотрят несколько законопроектов о поддержке россиян в условиях эпидемии

Депутаты должны обсудить целый ряд поправок в законодательство. Как ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в приоритетном порядке рассмотрят те законопроекты, которые ранее предложили в правительстве. На сегодняшнем пленарном заседании их выносят уже на третье чтение.

В частности, сегодня могут обсудить поправку в законодательство, которая позволяет предпринимателям до 1-ого октября этого года в одностороннем порядке расторгнуть контракт с арендотаделями, если те не согласились дать им скидку из-за эпидемии. Такая возможность появится только у представителей малого и среднего бизнеса.

Другой законопроект предполагает, что эти же категории предпринимателей, а также некоммерческие организации из реестра социально ориентированных НКО освободятся от налогов и страховых взносов за второй квартал 2020-ого года.

Как пишет «Российская газета», сегодня же могут рассмотреть и ряд других мер, направленных, например, на помощь бизнесменам, которые брали кредиты.

Заседание должно начаться в полдень. Вчера председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам проводить их максимально эффективно, и рассматривать предложенную повестку за два часа работы. По его словам, это нужно, чтобы не подвергать друг друга опасности заражения коронавирусом.