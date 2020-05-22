Сегодня в Берлине для посетителей после перерыва откроется знаменитая телевизионная вышка на площади Александерплатц, ставшая символом города еще во времена ГДР.

Телевышка относится к числу музейно-ресторанных комплексов, которые были закрыты в конце марта в рамках ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса. С сегодняшнего дня жители и гости столицы ФРГ смогут посещать знаменитый ресторан «Сфера» и панорамную платформу на высоте более двухсот метров.

Представитель эксплуатационного предприятия заявил, что лишь 50 человек смогут находиться одновременно за пропускным турникетом. На платформе будет действовать масочный режим. Билеты должны приобретаться заранее исключительно в интернете, как и для всех берлинских музейных комплексов. Пребывание в ресторане ограничено двумя часами, на платформе можно постоять 45 минут. Передвигаться между ними запрещено.

В обычное время телевышку в день посещает до 6 тысяч человек. Ресторан находится в круглом шаре наверху, который медленно вращается вокруг своей оси. Уже поездка вверх на турболифте за 40 секунд считается знаменитым аттракционом. Посетители могут, сидя за столиками в атмосфере 70-х годов, наслаждаться панорамным видом западного и восточного Берлина..

Правительство земли Берлин также собирается в начале июня открыть кинотеатры под открытым небом и фитнес-залы.